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İşte Ahmet Altan'ın Selman'ı! Fethullah Gülen'i yeğeni lüks araçtan çıkmıştı

Ahmet Altan'ın cezaevinde koğuş arkadaşı olan Selman için yazdığı yazı, 'Selman'ın Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu' ortaya çıkınca gündeme oturdu. Bakın Selman Gülen nasıl yakalanmıştı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan Selman Gülen 2016 yılı Ağustos ayında gözaltına alınmıştı. Emniyet mensupları Selman Gülen'i Ümraniye'de düzenledikleri operasyonla yakalamıştı. 

Lüks arabasında yakalanmıştı
Yamanlar Koleji mezunu olan Selman Gülen'e ait lüks bir otomobilde yapılan aramada 3 adet telefon, bir adet hard disk, drone ve Fethullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirilmişti.  

Fetullah Gülen'in ağabeyinin oğlu olan Selman Gülen'in tanınmamak için şapka taktığı ve bıyık bıraktığı görülmüştü. 

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