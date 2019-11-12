Hagi Galatasaray'a dönmek istiyor

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, Türkiye'deki günlerini özlediğini belirterek, belki bir gün geri dönebileceğini söyledi.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan Gheorghe Hagi, Türkiye'deki günleri, Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun takıma katkısı ve Türkiye Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

''A Milli Takım'a 13 oyuncu verdik''

Galatasaray'da geçirdiği dönemden bahseden Rumen teknik adam, "Galatasaray’da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi. Gösterdiğimiz üstün performans ile Türkiye’de üst üste dört şampiyonluk kazandık, daha sonra da UEFA kupasını kazandık. Hiçbir oyuncu zaferlerimizi ve başarılarımızı unutamamıştır. Fantastik bir takımdık. A Milli Takım'a 13 oyuncu verdik. 2002 Dünya Kupası'na giden oyuncular üçüncü oldular. 22 oyuncunun 13’ünü Galatasaray veriyordu. Yani Galatasaray çok güçlü, çok iyi bir takım haline gelmişti." ifadelerini kullandı.

"Belki bir gün geri geliriz"

Türkiye'deki maçları takip ettiğini aktaran Hagi, ailesiyle sık sık Türkiye'yi ziyarete geldiğini sözlerine ekledi.

Futbolculuğu döneminde ülkeye sağladığı uyumun performansına yansıdığını söyleyen ve Galatasaray'daki günlerini özlediğini vurgulayan 54 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kendimizi çok iyi hissediyorduk. Ailem ile uyum sağlamıştık. Tahmin ediyorum bu iyi futbol oynamama da yansıdı. Yani kendimi iyi hissettiğim için çok iyi oynadım. Dürüst olmak gerekirse oradaki günlerimi özlüyorum. Sonuç olarak Galatasaray’da geçirdiğim dönem fantastik bir dönemdi, orada kendimizi çok iyi hissettik ve belki bir gün geri geliriz."

"Galatasaray bir Avrupa takımı"

Galatasaray'ın mevcut durumunu değerlendiren Hagi, "Galatasaray’ı değerlendirmem benim için zor ama biliyorum ki içerde çok iyi durumda. Şampiyonluklar kazandı. Romanya’dan gördüğüm kadarıyla iyi gidiyorlar. Avrupa kısmına gelince, biraz daha çalışmak gerekiyor. Galatasaray bir Avrupa takımı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da Avrupa takımları. Avrupa’da iyi zaferler almak ve güçlü olmak önemli. İçerdedeki maçlar her zaman önemli büyük takımlar arasında. Trabzonspor da dahil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ligin Avrupa'ki 5 büyük ligden sonra en iyilerden biri olduğunu anımsatan Hagi, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor gibi takımların büyük takımlarla yarışa girdiğini hatırlattı.

"Falcao, Avrupa’da kendisini ispatlamış bir oyuncu"

Falcao'nun beklentileri karşılayıp karşılamadığı sorusuna cevap veren Rumen teknik adam, "Şunu biliyorum ki Galatasaray son dönemde iyi yabancı oyuncular getirdi. Çünkü maaşlar yüksek. Tabii ki de isim olan oyuncular getirebiliyor. Geçmişi çok iyi olan oyuncular getirebiliyor. Falcao, fantastik bir oyuncu, Avrupa’da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Umarım Galatasaray için de çok iyi işler yapar. Türkiye’de ödenen maaşlarla kulüplerin büyük bir çoğunluğu çok iyi oyuncular getirebilir. Çünkü çok iyi ücretler ödeniyor." şeklinde konuştu.

"Büyük kulüpler yerli oyuncular yetiştirmeli"

Milli takımı ve Şenol Güneş'i değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "(Şenol Güneş) Kendisini ispat etmiş, çok iyi bir antrenör, büyük bir tecrübe. Oyuncular yetiştirdi ve çok iyi genç oyuncuları tanıyor. İnşa halinde olan, genç oyuncuların tecrübe kazanacağı bir takım dönemindesiniz." ifadelerini kullandı.

Milli takımın iyi olabilmesi için büyük takımların kaliteli yerli oyunculara sahip olması gerektiğini söyleyen Hagi, "Türkiye'nin yine geçmişteki çok iyi performansa ulaşıp büyük başarı elde etmesi ve çok iyi olabilmesi için dört büyük kulübün kaliteli yerli futbolculara sahip olması lazım. Milli takım herhalde o zaman büyük bir performans kazanacak. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ve diğer kulüpler çok iyi oyunculara sahip olduğu zaman milli takımın daha fazla şansı olacağına inanıyorum. O zaman Avrupa’yı fethedebilirsiniz. Büyük kulüpler yerli oyuncular yetiştirmeli. Çünkü büyük kulüpler iyi oyuncuları yetiştirir, iyi oyuncu haline getirir. Milli takımlar ise bu oyuncunun tecrübesinden, değerinden yararlanır. " diyerek sözlerini tamamladı.