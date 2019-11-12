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Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi.

Sarı-lacivertli başkent ekibinde, ligde çıktığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Mustafa Kaplan dönüyor
Teknik direktör arayışlarına ayrılığın resmileşmesinin hemen ardından başlamayı planlayan MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktörün Gençlerbirliği'nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.

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