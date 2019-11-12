Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı oranı yüzde 98'e yükseldi
Aşılama oranının yüzde 98'e yükseldiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önemli bir başarıya imza attık" diye konuştu.
Türkiye'de aşılama oranı yüzde 98'e yükseldi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.
"Önemli bir başarıya imza attık"
Fahrettin Koca, "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, "Genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık" dedi.
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