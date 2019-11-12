Ahlaksız patron! Tazminatsız işten attığı kadın işçinin başını taşla kırdı

ESENYURT'ta faaliyet gösteren Cihan Tekstil'den tazminatsız işten çıkarılan Reyhan Kara, işyeri önünde basın açıklaması yaptığı anlarda patron Şükrü Üner'in saldırısına uğradı ve kafası taşla kırıldı.

Yapılan açıklamada konuşan Emeğin Gücü Derneği Başkanı Hasan Ergül, Şükrü Üner ile telefon ve mail yoluyla görüştüklerini belirtti.

"Her türlü hileye başvuruyor"

Hasan Ergül, şu ifadelere yer verdi: Patron, yaklaşık 1 aydır Reyhan Kara kardeşimizi oyalıyor, anasının ak sütü kadar helal olan kıdem ve ihbar tazminatını ödememek için her türlü hileye başvuruyor. Kendisi işçi kardeşimize zorla istifa dilekçesi imzalatmaya çalışmıştır, kendisine hakaret etmiştir. Reyhan Kara’nın hakları ödeninceye kadar kapınızın önündeyiz. Her gün oturma eylemimize devam edeceğiz.

Sopa ve taşlarla saldırdı

Açıklama yapıldığı sırada yanında birkaç kişiyle birlikte işyerinin önüne gelen patron Şükrü Üner, açıklamaya katılanlara sopa ve taşlarla saldırdı.