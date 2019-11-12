HABER /  GÜNCEL
ADV Kış soğukları gelmeden servis avantajları Hyundai'den

Ahlaksız patron! Tazminatsız işten attığı kadın işçinin başını taşla kırdı

ESENYURT'ta faaliyet gösteren Cihan Tekstil'den tazminatsız işten çıkarılan Reyhan Kara, işyeri önünde basın açıklaması yaptığı anlarda patron Şükrü Üner'in saldırısına uğradı ve kafası taşla kırıldı.

Yapılan açıklamada konuşan Emeğin Gücü Derneği Başkanı Hasan Ergül, Şükrü Üner ile telefon ve mail yoluyla görüştüklerini belirtti.

"Her türlü hileye başvuruyor"

Hasan Ergül, şu ifadelere yer verdi: Patron, yaklaşık 1 aydır Reyhan Kara kardeşimizi oyalıyor, anasının ak sütü kadar helal olan kıdem ve ihbar tazminatını ödememek için her türlü hileye başvuruyor. Kendisi işçi kardeşimize zorla istifa dilekçesi imzalatmaya çalışmıştır, kendisine hakaret etmiştir. Reyhan Kara’nın hakları ödeninceye kadar kapınızın önündeyiz. Her gün oturma eylemimize devam edeceğiz.

Sopa ve taşlarla saldırdı

Açıklama yapıldığı sırada yanında birkaç kişiyle birlikte işyerinin önüne gelen patron Şükrü Üner, açıklamaya katılanlara sopa ve taşlarla saldırdı.

İşten çıkarılan Reyhan Kara, saldırı sırasında başına taş isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Nusret Gökçe mafya babası... Nusret'in özel hayatıyla ilgili işçilerinden olay açıklamalar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Altan'ın oğlum gibi dediği cezaevi arkadaşı Selman bakın kim çıktı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Boğaz kesinlikle imara açılmayacak
Hıncal Uluç Fatih Terim'i bombaladı: Türklerden nefret ediyor istifa et hocam
Fenerbahçe'de transfer şov! 3 isim gidiyor 5 yıldız geliyor
Erdoğan ABD seyahati öncesi konuştu: Ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz
CHP'li Barış Yarkadaş '9 milyon fidan tutmayacak' dedi canlı yayında zor anlar yaşadı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ölü bulunan eski İngiliz istihbaratçı hakkında açıklama
Atatürk'ün 'Yürüyen Köşk'üne ziyaretçi akını
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye-Türkiye sınırında beşinci devriye
2 yargı paketi ne zaman çıkıyor son haberler geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı oranı yüzde 98'e yükseldi
Rüzgar Mağden kimdir kaç yaşında seks videosu iddiası vahim!
Yorumlar 2 yorum