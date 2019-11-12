Fenerbahçe'de Comolli rüzgarı! Ersun Yanal'dan hesap soracak

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında alınan üç puana rağmen sergilenen oyun Damien Comolli’nin keyfini kaçırdı. Comolli ile Yanal bir araya gelecek.

Fenerbahçe, millî araya ikinci sırada girmesine rağmen sportif direktör Damien Comolli takımın performansından memnun değil. Sarı-lacivertliler özellikle hücum istatistiklerinde iyi durumda olmasına rağmen alınan sonuçlar ve sergilenen oyun Fransız ismi, rahatsız etmiş durumda.

Takımın performansını beğenmedi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kasımpaşa karşılaşmasını Başkan Ali Koç’la birlikte izleyen Comolli’nin Yanal’ı eleştirdiği öğrenildi. Comolli, takım ve Teknik direktör ErsunYanal’la ilgili fikirlerini Yukatel Denizlispor maçı sonrası “Kazandık ama vites yükseltmeliyiz” açıklamasıyla dikkat çeken Başkan Ali Koç’la paylaşırken, Semih Özsoy’un tansiyonu düşürmek için araya girdiği ifade edildi. Buna rağmen Comolli, Ersun Yanal’la bir araya gelme kararı aldı.

Rapor istenecek

Başkan Ali Koç “futbolun bir numaralı patronu” olarak tanımladığı Comolli’nin bu talebini müspet karşılarken millî arada bir üçlü zirve gerçekleşmesine onay verdi. Ersun Yanal’la bir araya gelecek Koç ile Comolli, hocaya takımdaki düşüşün sebeplerini soracak ve detaylı bir rapor isteyecek.

Toplantı yapılacak

Şu ana kadar Yanal’la bir sıkıntı yaşamayan Comolli’nin, bütün transfer taleplerini karşıladıkları tecrübeli teknik adamdan daha iyi bir performans beklediği ve takımın sol bek dışında bir takviyeye ihtiyaç duymadığı düşüncesini de Başkan Koç’la paylaştığı belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerde bir kriz değil, aksine olası bir krizi önlemek için toplantı yapılacağı ifade ediliyor.