Kremlin'den sürpriz açıklama: Her an telefon görüşmesi yapabilirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşem için ABD'ye gittiği sıralarda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan önemli bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak 2020'de TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreninde bir araya gelebileceğini, ancak liderlerin gerekli görürse daha erken bir tarihte de görüşme yapılabileceğini duyurdu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov'a Putin ve Erdoğan arasındaki yeni temasların ne zaman gerçekleşebileceği soruldu.

"Ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor"

Peskov, şöyle yanıt verdi: TürkAkım'la ilgili tüm işlerin tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törenin kişisel temaslar için iyi bir gerekçe olacağı konuşuldu. Planlarımıza göre bunun, önümüzdeki ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Görüşme daha önce gerçekleşebilir mi?

Ocak ayından önce liderler arasında bir görüşme olma ihtimaliyle ilgili soru karşısında ise Peskov, "Onlar (Putin ve Erdoğan) gerekli görürse olabilir" ifadesini kullandı.

"Her an telefon görüşmesi yapabilirler"

Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin oldukça hızlı bir şekilde ayarlandığına dikkat çekerek liderlerin her an telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğinin de altını çizdi.