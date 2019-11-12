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Böyle çocuk düşman başına! 9 yaşında ama 397 suç kaydı var

Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdiğini belirlediği B.G'yi gözaltına aldı.

9 yaşında 397 suç kaydı var

9 yaşındaki  B.G.’nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gözlem evine götürüldü

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.

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