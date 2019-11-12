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Tuzla'da korkutan fabrika yangını

İSTANBUL Tuzla'daki metal malzeme fabrikasında çıkan yangına, müdahale sürüyor.

İSTANBUL Tuzla'daki fabrikada, yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tebdir amaçlı yakın okullar tahliye edildi 

Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken, bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor.

Yaralı ve can kaybı yok

Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya, alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

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