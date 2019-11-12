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Trump'a kriz çıkaracak Erdoğan mektubu: Ziyaret geri çekilmeli

ABD Temsilciler Meclisi'nin 17 üyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Başkan Donald Trump'a mektup yazdı. Mektupta, "Erdoğan'ın ABD'yi ziyaret etmesi son derece uygunsuz bir gelişmedir. Bu davet geri çekilmeli" şeklinde kriz çıkaracak bir öneri sunuldu.

İkisi Cumhuriyetçi, 15’i Demokrat 17 Temsilciler Meclisi üyesinin imzaladığı mektupta Trump’a skandal çağrı yapıldı.

"Harekat ABD için felaket niteliğinde sonuçlar doğurdu"

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel’in öncülük ettiği mektupta, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri harekâtının ABD ulusal güvenliği açısından ‘felaket niteliğinde sonuçlar’ doğurduğu ve NATO içerisinde derin çatlaklar oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya’ya yakınlaştığı vurgusu

Mektupta, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine de değiniliyor ve bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin bu tür adımlarla Rusya’ya yakınlaştığı vurgusu yapılıyor.

Yaptırım tasarısı

Eliot Engel, ekim ayının sonunda Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve Türkiye’ye yönelik yaptırımların devreye sokulmasını öngören yasa tasarısını hazırlayan Kongre üyeleri arasındaydı. Söz konusu tasarıda Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye’deki kişi ve kurumlara yönelik bir dizi yaptırımın devreye sokulması öngörülüyordu.

Erdoğan'ın ziyaret öncesi açıklamaları

Bugün ABD ziyareti için Ankara’dan hareket eden Erdoğan’ın, yarın Trump ile Washington’da görüşmesi bekleniyor. Erdoğan, ABD’ye hareket etmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında görüşmenin Türkiye – ABD ilişkileri açısından sancılı bir dönemden geçilirken gerçekleşeceğini söyledi.

Erdoğan, “Terör örgütleri bu bölgeden çekilmiş değiller. Bunları Sayın Trump’la da konuşacağız” diye konuştu.

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