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Rusya'dan al haberi! Lavrov açıkladı ABD Araplardan Kürt devleti için para istemiş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için bu bölgeyi koparmak ve orada Basra Körfezi'ndeki ülkelerin katılımıyla bir sözde devlet kurmak istediğini söyledi.

Paris Barış Forumu'nda konuşan Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek adına gerçekleştirmek istediği planları anlattı.

Körfez ülkelerinden yatırım istediler

Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için ülkenin doğu bölümünü koparmak ve orada bir sözde devlet kurulması amacıyla Basra Körfezi ülkelerini sürece dahil etmek istediğini vurguladı.

Lavrov, "ABD, Fırat'ın doğu kıyısında bir sözde devlet kurmak için her şeyi yapıyor ve Suriye'nin bu bölümünü koparma ve oradaki petrol yataklarını kontrol altına alma amacıyla orada Demokratik Suriye Güçleri (DSG), YPG ve diğer Kürt güçler eliyle bir yerel yönetim kurulması için Körfez ülkelerinden büyük yatırımlar yapmalarını talep ediyor" dedi.

Yeniden inşaya yatırımı yasakladı
Lavrov, Washington yönetiminin yeniden inşa çalışmalarına kesinlikle karşı çıktığını ve NATO, AB ve bölgedeki müttefiklerinin Suriye hükümetinin kontrol ettiği bölgelerdeki yeniden inşa projelerine yatırım yapmalarını yasakladığını kaydetti.

'Kürtler siyasi diyalogda yer almalı ve tutarlı olmalı'
Lavrov, Şam ile Kürtler arasında diyalog kurulması ve Kürtlerin bu diyalogda tutarlı olması gerektiğini söyledi.

Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriyeli Kürtler bu ülkedeki siyasi diyalogda yer almalı ancak tutarlı olmalıdır. Kürtler, krizin başında ABD'nin desteğiyle hareket edebileceklerine karar verdi. ABD'nin kendilerini bu ayrılıkçı harekette destekleyeceğini düşünerek Rojava Federasyonu'nun kurulduğunu açıkladılar. Bu onların kararıydı. Ancak ABD'nin onlara olan ilgisi sona erdi ve Kürtler, Şam'la diyalog kurulması için bizden yardım istedi. ABD, petrol yataklarını kontrol etmek için Suriye'ye geri döndüğünü açıklayınca Kürtler diyalogdan tekrar vazgeçti. Tutarlı olmak gerekiyor."

'Çözüm sürecinde tüm Kürtlerin çıkarları gözetilmeli'
Lavrov'a göre Suriye krizinin çözümü için PKK'lı üyeler de dahil tüm Kürtlerin çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Suriye'de çözüm, tüm etnik grupların çıkarları dikkate alınarak sağlanabilir. Kürtler elbette Suriye Anayasa Komitesi'nde temsil ediliyor ancak Kürtlerin diğer bölümü olan PKK temsil edilmiyor. Türkiye'nin onlar hakkında ne düşündüğünü biliyorsunuz. Bu karar tamamen siyasi olacak. Tüm tarafların bir araya gelmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması üzerine fikir yürütmesi gerekiyor. Suriye Anayasa Komitesi tam olarak bunun için kuruldu" ifadelerini kullandı.

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