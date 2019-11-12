Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunun 2018/21972 sayılı soruşturmasına istinaden Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapmakta olan Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bugün gözaltına alındı.