Canan Kaftancıoğlu'nun korumları geri çekildi Hadi Özışık işin aslını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı'nın kendisine verilen korumaları tebliğ etmeden geri çektiğini iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 'Kaftancıoğlu' gerçeğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarının kendisine tebliğ edilmeden çekildiği iddiası tartışma konusu oldu. Konu Meclis gündemine taşındı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Net Haber Genel Müdürü Süleyman Özışık, Kaftancıoğlu olayını Youtube kanalında masaya yatırdılar. Özışık, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek edindiği bilgileri aktardı.

Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarının alındığının doğru olduğunu fakat bunun tebliğ edilmemesi iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özışık, sözlerini söyle sürdürdü:

Merkez koruma, herhangi tehdit bulamayınca korumaları geri çekiyor

"Canan Kaftancığoğlu'nun korumalarının alındığı doğru. Bakan Bey açıkladı tebliğ etmeden diye bir şey yok. Bu bir günde senin korumanı aldık diye bir şey değil. Zannediliyor ki yakın ve uzak koruma verildiği zaman devlet buraya araç da vermek zorunda. Buna merkez koruma karar veriyor. Bunun araştırılması yapılıyor, tehdidin boyutu araştırıyor. Sosyal medyada iddia edilmiş 'Kaftancıoğlu çok tehdit ediliyor'...

Sayın Bakan, 'sosyal medyada herkes tehdit ediliyor' diyor. Bunun tartışma konusu olması gerekli değil. Merkez koruma kararı uzun araştırmadan sonra herhangi tehdit bulamayınca korumaları geri çekiyor. Bu araştırmanın tehdit olup olmadığını araştırmadan önce korunan bu kişiye bilgi veriliyor. Yani bu merkez kurulunun vermiş olduğu bir karar."