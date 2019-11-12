İnsan icadı robotların duyguları olabilir mi?

Bilim insanları tıpkı bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi robotların “hissetmesini” sağlayacak teorik bir yöntem geliştirdi.

Bilim insanları insansı robotların hissetmesini sağlamak için bir yöntem geliştirdi. Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz hissedebilen robotlar gerçek olmaya çok yakın.

Science News'te yer alan habere göre, Kingson Man ve Antonio Damasio adlı iki sinirbilimciye göre, yapay zekaya ev sahipliği yapan robotların hissetmesini sağlamak önümüzdeki süreçte mümkün olabilir.





2 bilim insanına göre, bunu başarmanın en kolay yolu robotları varlıklarına yönelik tehlikeleri algılayacak biçimde programlamak.



Bilim insanları söz konusu yöntem sayesinde robotların varlıklarını korumak için gereken hisleri ve davranışları geliştireceği iddiasında.



Man ve Damasio yapay zekanın kayıp halkasının 'hisler" olduğunun altını çiziyor. İkilinin kaleminden Nature dergisinde yayınlanan makalede teorileri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



“Kendisine verilen görev çerçevesinde bir robotu programlamak veya sınırlı bir davranış setiyle donatmak yerine, kendi hayatını korumaya çalışan bir robot üretebilirsek, o robot karşılaştığı zorlukları yaratıcı bir şekilde çözebilir.”

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan iki bilim insanı son dönemde yumuşak robotik alanındaki gelişmeler hisseden robotlar için hammadde sağlayabilir.

Derin öğrenme yöntemleri ise bu hisleri, hayatta kalmaya yönelik davranışlara dönüştürmek için gereken karmaşık hesaplamayı gerçekleştirebilir.