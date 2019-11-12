Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu merak ediliyor! İşte biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu'nun hayatı merak edilmeye başlandı. İşte Karaoğlu'nun biyografisi...

Cumhurbaşkanlığı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı.

Yurt dışında eğitimini tamamlayan Karaoğlu'nun kariyerine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı.

Kariyer biyografisi

Rize Çayelili olan Şeyda Nur Karaoğlu, 2011–2014 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde bulundu. Jean Monnet Fransız Lisesi'nin ardından Harvard Üniversitesi ve Colombia Üniversitesi'nde eğitim gördü. Şeyda Nur Karaoğlu, pazarlama uzmanı olarak biliniyor.

George Washington Üniversitesi'nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme aldı.