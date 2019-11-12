Ersun Yanal gözünden ameliyat oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdiği için birkaç gün istirahat edecek.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözünden küçük çapta operasyon geçirdiğini ve bu sebeple birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz."