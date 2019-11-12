Öğretmenler Günü şiirleri 2 kıtalık kısa 24 Kasım kutlama sözleri

Yolumuzu aydınlatan bize ışık tutan öğretmenlerimizin en özel günü 24 Kasım yani Öğretmenler Günü ne zaman araştırmaları başladı. Ülkemizde Öğretmenler Günü yılın aynı gününde yani 24 Kasım'da kutlanır. Bu sene 24 Kasım pazar gününe denk geliyor. İşte Öğretmenler Günü'ne özel 2 kıtalık kısa, 4 kıtalık şiirler

Kasım ayı içinde olan en önemli günlerden birisi Öğretmenler Günü. Ülkemizde her yıl aynı tarihte kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü bu sene pazar gününe denk geliyor. Öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak isteyen öğrenciler, hem tarih hem de mesaj araştırması yapıyor. Peki, 2019 Öğretmenler Günü ne zaman? İşte Öğretmenler Günü mesajları

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Öğretmenim

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

Öğretmenime...

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel...

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel...

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel...

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel...

Sevgili Öğretmenim

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

Ali Osman ATAK