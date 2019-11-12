Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç sakatlandı! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç'ten sakatlık haberi geldi. Yıldız forvet, Kosova'nın İngiltere ve Çekya ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.

Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Vedat Muriç, 14 Kasım'da Plzen'de oynanacak Çekya ve 17 Kasım'da Priştine'de oynanacak İngiltere maçlarında forma giyemeyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muriç'in üstün çalışma gayreti ve önemli maçlarda takım arkadaşlarını bırakmak istememesine rağmen yapılan sağlık muayenesinden sonra kadrodan çıkarılmıştır. Vedat, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere maçlarını kaçıracaktır"

6 maçta 4 gol atmıştı

Muriç, EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyordu.