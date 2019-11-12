HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç sakatlandı! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç'ten sakatlık haberi geldi. Yıldız forvet, Kosova'nın İngiltere ve Çekya ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.

Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Vedat Muriç, 14 Kasım'da Plzen'de oynanacak Çekya ve 17 Kasım'da Priştine'de oynanacak İngiltere maçlarında forma giyemeyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Muriç'in üstün çalışma gayreti ve önemli maçlarda takım arkadaşlarını bırakmak istememesine rağmen yapılan sağlık muayenesinden sonra kadrodan çıkarılmıştır. Vedat, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere maçlarını kaçıracaktır"

6 maçta 4 gol atmıştı
Muriç, EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyordu.

Ne olmuştu?

Golcü futbolcu Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yla oynadığı mücadelede bileğinden sakatlanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Kaftancıoğlu'nun korumları geri çekildi Hadi Özışık işin aslını açıkladı
Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu merak ediliyor! İşte biyografisi
Fatih Terim 17'lik Erencan Yardımcı'ya bel bağladı
Ulusal Akademik Ağ'ın sitesi çöktü! Birçok üniversite internetsiz kaldı
Rusya'dan al haberi! Lavrov açıkladı ABD Araplardan Kürt devleti için para istemiş
'Baş tacısın Reis' diyen eski CHP'li Barış Saylak bakın nereye atandı
ÖNCEKİ HABERLER
Af haberleri 12 Kasım gelişmeleri ceza indiriminde 4 yıl şartı
TSK'ya 10 yeni Korkut teslimatı
İnsan icadı robotların duyguları olabilir mi?
Sterling milli takımda kadro dışı kaldı
Öğretmenler Günü şiirleri 2 kıtalık kısa 24 Kasım kutlama sözleri
Cuma günü karne alınacak mı okullar 1. ara tatile giriyor
Yorumlar