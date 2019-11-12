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Fitch şaşırtmaya devam ediyor! 20 Türk bankası için önemli açıklama

Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluğu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 1 Kasım'da 'negatif'ten 'durağan'a yükseltmesinin ardından 20 Türk bankasının görünümlerini de 'durağan'a revize etti.

Fitch Ratings, görünümlerin revize edilmesinin devletin bankaları destekleme kabiliyetine yönelik aşağı yönlü risklerin azalmasını ve Türkiye'nin dış finansmanında yakın gelecekte keskin bir kötüleşme yaşanması olasılığının düşmesini yansıttığını vurguladı.

Ziraat, Vakıfbank, TSKB, Turk Eximbank, Emlak ve Vakıf Katılım'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarının görünümleri negatiften durağana yükseltildi. 

7 yıl sonra ilk

Ekonomik görünümünün "negatif"ten "durağan"a revize edilmesi, Fitch'in 7 yıl aradan sonra Türkiye ekonomisi değerlendirmesinde attığı ilk olumlu yönde adım olarak dikkati çekmişti.

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