Kredi kartı yıllık aidatı ödemek zorunda değilsiniz! İşte kurtulmanın yolları;
Ülkemizde milyonlarca vatandaşın cebinde 68 milyon kredi kartı var. Cüzdandaki kart sayısı ortalama 2. Ancak her yıl kasım ayından yılbaşına kadar bankaların müşterisinden talep ettiği aidat can sıkıyor. Bu dertten kurtulabilirsiniz. Çünkü yasalar tüketiciden yana..
Türkiye'de kamu ve çok sayıda özel banka müşterilerinin en çok dert yandığı konuların başında, her yıl kasım ayında ekstrelere yansıtılan kredi kartı aidatı geliyor. Ekim 2014’ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014’te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. BDDK, tüketiciyi koruyucu bazı önlemler de aldı.
Seçenek sunmak zorunda
Fakat tüketiciler haklarını bilmediği için aidatı ödeme ya da kartını iptal etme yoluna gidiyor. BDDK’nın yönetmeliğine göre; kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda. Ayrıca bankalar aidatsız kart seçeneğini tüketiciye bildirmekle yükümlü.
Yaptırımı ağır oluyor
Aidatsız kredi kartı için bir dilekçeyle bankaya başvurmak yeterli oluyor. Banka aidatsız kart vermezse, normal kredi kartından aidat ücreti talep edemez. Aidat alırsa, vatandaş dilekçesiyle hakem heyetlerine başvurup iadesini isteyebilir. Ayrıca aidatsız kredi kartını vermeyen bankaya 6.9 milyon para cezası da kesiliyor. Yani yaptırımı ağır.
Pazarlık şansını deneyin
Son dönemde bankalar kart aidatından vazgeçmek istemiyor. Yani iptal ettirmeye çalışsanız da bu çok mümkün olmuyor. Bazı bankalar müşteri portföyünü artırmak için kart aidatından vazgeçebiliyor. Bu nedenle önce bankanızla aidat pazarlığı yapın. Sonuç alamazsanız alternatif kredi kartlarını araştırın.