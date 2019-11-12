Kredi kartı yıllık aidatı ödemek zorunda değilsiniz! İşte kurtulmanın yolları;

Türkiye'de kamu ve çok sayıda özel banka müşterilerinin en çok dert yandığı konuların başında, her yıl kasım ayında ekstrelere yansıtılan kredi kartı aidatı geliyor. Ekim 2014’ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014’te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. BDDK, tüketiciyi koruyucu bazı önlemler de aldı.