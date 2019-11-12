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Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldı

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı. Korkmaz, sosyal medyadan camiaya veda etti.

Bülent Korkmaz'ın Instagram'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn. Ali Şafak Öztürk’e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizler de hakkınızı helal edin... Her şey için çok teşekkürler.

Sezonun 7. hoca ayrılığı

Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor'dan ayrılmasıyla 11 haftası geride kalan ligde teknik direktör ayrılıklarının sayısı 7'ye çıktı.

Bu sezon Süper Lig'deki ayrılıklar

6 EKİM 2019: Hikmet Karaman - Kayserispor
8 EKİM 2019: Yücel İldiz - Denizlispor
28 EKİM 2019: Samet Aybaba - Kayserispor
29 EKİM 2019: Tamer Tuna - Göztepe
29 EKİM 2019: Mustafa Kaplan - Gençlerbirliği
11 KASIM 2019: Metin Diyadin - Ankaragücü
12 KASIM 2019: Bülent Korkmaz - Antalyaspor

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