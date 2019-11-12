Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerine sahip olup aynı zamanda F-35 savaş uçağı üretme programına devam edemeyeceğini belirtti.

Esper, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci bir mektup gönderdiğinden haberdar olmadığını söyledi. Esper, ikinci bir mektupta, Türkiye'nin S-400'leri aktive etmemesi karşılığında F-35 programına geri dönebileceği vaat edildiği yönündeki iddialarıyla ilgili soruya "Böyle bir şey duymadım. Ama bu, böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Akar ile yaptığı görüşmenin içeriğini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Brüksel'deki konuşmasını hatırlatan Esper, "Akar ile son görüşmemizde net bir şekilde, hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemeyeceklerini söyledim. Bence bu F-35'ler için çok fazla tehdit teşkil ediyor ve tüm NATO müttefiklerimiz de bizle aynı fikirde. Özellikle de F-35'leri satın alanlar ya da deneyen ülkeler" dedi.

Caatsa yaptırımları da soruldu

ABD'li bakana, henüz Türkiye'ye karşı CAATSA yasasının uygulanmasının Hindistan'a nasıl bir mesaj olduğu soruldu. Esper, "Her ülkenin durumu kendine özgü o nedenle hepsini kendi koşullarında ele almalısınız. Haliyle her ülkeye karşı yaptırımı da bu şekilde, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarıyla değerlendireceğiz" yanıtını verdi.