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Mehmet Metiner'den Kılıçdaroğlu'na: Edepli ol!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği saygı sınırlarını aşan açıklamalarına çok sert tepki göstererek 'Edepli olması' çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım dolayısıyla yapılan anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Atatürk’ü anlamak istiyorsa önce ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubuna yanıt vermesi gerektiğini belirterek “Beyefendi, Mustafa Kemal ile ilgili konuşuyor, önce ağzını yıkayacaksın kardeşim” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sert ifadelerine AK Partili isimlerden de tepkiler gelmişti. AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP liderinin açıklamalarına yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 'Edepli ol bay Kemal, edepli!' dedi. İşte Metiner'in Kılıçdaroğlu'na verdiği o tepki;

''Mustafa Kemal’den bahsetmek için Cumhurbaşkanımızın ağzını yıkamasına gerek yok. Onun ağzı tertemiz. Ama senin ağzını temizleyecek su henüz yeryüzünde yok... Hakaretini iade etmek bile payedir sana!''

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