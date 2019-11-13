Kılıçdaroğlu'nun o sözleri canlı yayını karıştırdı

MHP'li Metin Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine sert çıktı. Eski Milletvekili Çetin Soysal, MHP'yi hamaset yapmakla suçlayınca canlı yayında tansiyon zirve yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup MHP'li Metin Özkan ile eski CHP Milletvekili Çetin Soysal'ı karşı karşıya getirdi. Soysal'ın Cumhurbaşkanı ve MHP'nin dış politikada hamaset yaptığını söylemesi canlı yayında sinirleri gerdi.

Metin Özkan ile Çetin Sosyal, CNN Türk canlı yayınında karşı karşıya geldi. Başak Şengül'ün moderatörlüğündeki programda Metin Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

İşte CNN Türk'te tansiyonu yükselten o tartışma;

Metin Özkan: Diploması tarihinde böyle alçak bir mektup da yok. Bir alçak bunu yazmış gitmiş. Bugüne geliyorum. Bugün TBMM Grup Toplantı salonunda Esad ile görüşün diyen Sayın Kılıçdaroğlu, Trump ile görüşmeyin diyor. Size de biraz çelişkili gelmiyor mu?

Çetin Sosyal: Hayır..

M.Ö.: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, bugün ben şunu beklerdim Meclis kürsüsünden. Aynı şeyi İYİ Parti'nin genel başkanına da söylüyorum. Ben şunu beklerdim. Sayın Cumhurbaşkanı, bunu tek Sayın Devlet Bahçeli söyledi. Git kardeşim, aldığın karar doğru da olsa yanlış da olsa. İç siyasette seni yerden yere vururum ama bugün onun günü değil. Senin bugün dik durma günün. Türk milleti adına. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına. Türk ordusu adına oraya gidiyorsun, dik dur! Dik dur, dik dur arkandayım demesini beklerdim. Bu nedir ya! Bu nedir Çetin Bey ya! Bunun neresini savunuyorsunuz.

Ç.S.: Dik durma şudur. Çıkıyor diyorsun ki Ey Rahip, bu can bu bedenden olduğu sürece buradan gidemezsin. Ertesi gün aldı gitti.

M.Ö.: Bugün onu eleştirin, buna bir şey söylemem.

Tansiyonu yükselten hamaset tartışması

Ç.S.: Cumhurbaşkanı ve sizin partiniz içeriye tamamen ucube sözlerle ayakta tutmaya çalışıyor. Hamasetle dış politika gitmez.

M.Ö.: Ülkeyi sevmek hamasetse, hamasetin kralını yapıyorum. Vatan bölünmesin demekse, hamasetin kralını yapıyorum. Bayrak inmesin, ezan dinmesin demek hamasetse, hamasetin kralını yapıyorum. Bırak bu işleri yav!