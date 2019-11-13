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4 belediye başkanı görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atandı

DİYARBAKIR'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 4 ilçeye de kayyum atandı.

Terör soruşturmasından görevden alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine kaymakamlar atandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi görevlendirildi.

Polis belediye binasını sardı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe belediyesine sabah erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldı. Etrafta kuş uçurtmayan polis ekipleri, gerekli önlemleri alırken detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

Kayyum atanan diğer belediyeler

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçe belediyesi, Kayapınar ilçe belediyesi ile Sur ilçe belediyelerine de terör soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı.

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