Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifası sonrası yeni başkan atandı

ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya iltica etti. Bu gelişmelere sonrası muhalif senatör Jeanine Áñez, geçiş sürecinde başkanlık görevini yürüteceğini ilan etti.

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından, ülkeyi 90 gün içinde erken seçime götürecek geçici devlet başkanı belli oldu. Mecliste oy çokluğu sağlanmamış olsa da Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez başkanlık görevine getirildi. Anez ülke barışı için elinden geleni yapacağını ifade ederken, en kısa sürede erken seçime gidileceğini açıkladı.

Yakın zamanda seçim yapılacak

Morales'in partisinden milletvekilleri söz konusu atama oturumunu boykot ederek, yeterli çoğunluğun altında kalmasını sağladı. Ancak 52 yaşındaki Áñez, anayasaya göre yönetimi devralma sırasının kendisinde olduğunu savundu ve yakın zamanda seçim yapılacağını açıkladı.

"Darbe tüccarı sağcı bir senatör"

Morales ise açıklamayı kınadı ve Áñez'i "darbe tüccarı sağcı bir senatör" olarak tanımladı. Twitter hesabından mesaj veren 60 yaşındaki siyasetçi, "tarihteki en sinsi darbe" ifadesini de kullandı. Meksika'ya iltica eden Evo Morales, bu kararı hayatının tehlikede olması nedeniyle aldığını açıklamıştı. Evo Morales, 20 Ekim'deki seçimleri takip eden gösteriler sonucu Pazar günü istifa kararını duyurdu. Morales'in istifasını isteyenler arasında ordu yönetimi de yer alıyordu.

14 yıl ülkeyi yöneten lider, "daha fazla kan akmaması için" kendi isteği ile görevi bıraktığını açıklamıştı.

Bolivya bu noktaya nasıl geldi?

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Devlet Başkanı Evo Morales, rakibi Carlos Mesa'yı yüzde 10 oy farkıyla geçtiğini ve ikinci tura gerek olmadığını açıklayınca seçmenler sokaklara çıktı.

Oyların yüzde 84'ü sayıldıktan sonra ülkenin seçim kurulunun sonuçların açıklanmasını durdurması, hile iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.

Muhalif Bolivyalılar sokaklara çıkarak sandıklarda ve seçimde hile yapıldığını, oylarının çaldığını söylemeye ve isyan etmeye başladı.

En son olarak Pazar günü Morales, seçimlerin tekrar düzenlenebileceğini açıkladı.

Ancak ülkenin Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Morales'in artık istifa etmesi gerektiğini söyledikten sonra Morales canlı yayından istifa ettiğini duyurdu.

Bunun bir darbe olduğunu söyleyen Morales, Meksika'ya iltica etmek amacıyla uçağa binerek ülkeyi terk etti.

Salı günü yapılan son resmi açıklamaya göre bugüne kadar çıkan olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Seçim kurullarındaki 30 yetkilinin de tutuklandığı açıklandı.