Hakkında yakalama kararı çıkan Ahmet Altan gözaltına alındı

FETÖ’nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada karar açıklanmış, mahkeme heyeti 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan cezaevinden çıkmıştı.

10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Ahmet Altan hakkında akşam üzeri yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı

Gözaltına alındı

Adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı. Altan'ın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Başsavcılık itiraz etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere, Ahmet Altan yönünden itiraz etti. İtiraz, yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapıldı.