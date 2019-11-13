Galatasaray'da ilk yolcu Yuto Nagatomo

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezona göre büyük bir düşüş yaşayan Yuto Nagatomo ile Ocak ayında yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak oyuncular belli olmaya başladı. Takıma veda edecek ilk futbolcuyu belirleyen sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim, tecrübeli ismin biletini kesti.

Geçtiğimiz sezona göre büyük bir düşüş yaşayan Yuto Nagatomo, transfer döneminde takımdan ayrılacak. Japon futbolcuyu gözden çıkaran Cimbom, 33 yaşındaki futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi.





"Kulüp bulun" mesajı

Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'nun menajeriyle iletişime geçti. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Roberto Tukuda'ya "Kulüp bulun" mesajını iletti.





Sözleşmesi feshedilecek

Tukuda'nın ay sonuna kadar İstanbul'a geleceği ve yönetimle görüşeceği dile getirildi. Eğer Yuto Nagatomo'ya kulüp bulunamazsa sözleşmesi feshedilecek. Ancak Nagatomo'nun 2 milyon euro'luk maaşı konusunda sıkıntı çıkabilir.