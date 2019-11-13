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Piyasalar Erdoğan-Trump zirvesine kitlendi! TL üzerinde ciddi baskı var

Piyasalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveye kitlendi. Dolar/TL, 5.77 civarındaki seyrini devam ettiriyor.

ABD'ye hareket etmeden önce Cumhurbaşaknı Erdoğan, ziyaretinin ikili ilişkilerin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde gerçekleştirildiğini ancak sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söyledi.

Erdoğan, ABD temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini de enine boyuna konuşacaklarını belirtti.

Dolarda son durum

Yaptırım tehdidi TL üzerinde baskı oluşturuyor

Türkiye'nin Rus savunma sistemi S-400'leri satın alması ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonun ardından ABD kongresi ve zaman zaman Trump Türkiye'yi yaptırımlar ile tehdit etse de şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamaya alınmadı. Ancak yaptırım riski ve ABD ile ilişkiler konusu piyasalarda endişelere, TL varlıklar üzerinde de genel olarak baskıya neden oluyor.

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