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Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! İşte peşindeki 3 Avrupa devi

Juventus'ta yedek kulübesine mahkum olan Merih Demiral, daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Merih'in peşinde 3 kulüp var.

Juventus'un Türk stoperi Merih Demiral, kulübünde fazla forma şansı bulamamasına rağmen transfer gündeminin gözde isimleri arasına girmeyi başardı. Özellikle A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performans ile parmak ısırtan genç futbolcu birçok Avrupa devini peşine taktı.

Milli Takımın EURO 2020'de 8 maçta yalnızca 3 gol yemesinde Çağlar Söyüncü ile birlikte aslan payına sahip olan Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde paylaşılamıyor. Bu sezon Juventus forması ile 12 maçta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu.

İlk 11'de oynamak istiyor
İtalya basınındaki haberlere göre, aynı bölgedeki De Ligt'in cezalı olduğu dönemde bile forma şansı bulamayan Merih Demiral oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

3 dev peşinde
Merih Demiral'ın transferdeki durumunu yakından takip eden kulüpler Milan, Arsenal ve Atletico Madrid olarak göze çarpıyor. İspanyol devi Atletico Madrid, Merih Demiral'ın transferinde rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor. Merih'in 3 kulüpten birisini seçeceği bekleniyor.

Atletico Madrid daha önce de istemişti
Atletico Madrid, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfetmiş ancak genç yıldız adayı Juventus'u tercih etmişti.

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