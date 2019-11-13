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Başakşehir'de gündem Dusko Tosic

Çin ekiplerinden Guangzhou Rief forması giyen ve yeniden Türkiye’ye dönmek isteyen Dusko Tosic’e Başakşehir talip oldu.

Başakşehir, milli arada sessiz sedasız transfer çalışmalarına başladı. Turuncu-Lacivertliler’in hedefindeki isim ise Dusko Tosic.

Savunmanın göbeğine takıma seviye atlatacak, aynı zamanda sol bek de oynayabilecek bir oyuncu arayan İstanbul ekibi, Çin’in Guangzhou Rief ekibinde forma giyen Sırp futbolcu için düğmeye bastı.

İlk görüşme olumlu
Kulübünde istediği kadar şans bulamayan ve dönmeye sıcak bakan Tosic’le ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

Beşiktaş’la da anılıyor
Sözleşmesi devam eden Tosic’in devre arasında kiralanması öngörülüyor. Adı Beşiktaş’la da anılan Tosic’e Türkiye’den tek resmi teklifin Başakşehir’den gittiği öğrenildi.

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