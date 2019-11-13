Ekrem İmamoğlu Boğaz Yönetmeliği hakkında konuştu! Boğazlarında kalır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde gündeme gelen Boğaz Yönetmeliği için "Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır, yutkunamazlar" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, boğaz yönetmeliğine tepki gösterdi. "Boğaz yönetmeliği gibi düzenlemelerle karşılaştığımızda bunun hesabını topluma verirler. Bu ve bunun gibi vakaları karşılarına dizeriz" diyen İmamoğlu, “Yutkunamazlar, Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır” ifadesini kullandı.

İmamoğlu, Birgün gazetesine gerçekleştirdiği ziyarette şu açıklamalarda bulundu:

Mekanizma kurmaya hazırız

'Cumhurbaşkanlığı’ndan samimiyet ve sözün gerçekleşmesini bekliyoruz'

"Boğaz örneğinde olduğu gibi önümüze set koyulmaya çalışılan olaylarda daha fazla ilgili, denetimli, süreç içerisinde bir mekanizma kurmaya hazırız. Bütün ekibimiz hazır. Burada ne yapacaksınız ya da ne bekliyorsunuz sorularına bugünkü koşullarda bugünden cevap vermenin bir anlamı yok çünkü tamamen karşıyız bu düzen sisteme. Biz samimi olduğunu düşündüğümüz bir davetle Cumhurbaşkanlığı’na gittik.

Hesabı 40 milyona verirler

Üzerinden 75 gün geçti. Biz devletin en üst makamından samimiyet ve sözün gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz bir komisyona davet edilecektik, belediyeleri ilgilendiren her husus orada şeffaf bir şekilde konuşulacaktı. Whatsapp grubu kuruldu diye gazetelere manşet atıldı. Bunun ancak komedyası çekilir. Biz toplumun önüne bu ve bunun gibi vakaları dizeriz. Yutkunamazlar, boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır. Şu an söz verilen makam sahibi insanlar bu ülkenin neredeyse kırk milyonunu yönetiyor. Dolayısıyla hesabını da o 40 milyona verirler."