İsmail Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na suya zam tepkisi

FOX TV'de Çalar Saat programında konuşan İsmail Küçükkaya, İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterirken ''Zam yapmak işin kolaycılığıdır. Merkezi hükümet zaten bu kolaycılığı yapıyor. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz.'' dedi.

İstanbul'da suya gelen yüzde 40'lık indirim, vatandaşa büyük bir nefes aldırmıştı ancak düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.

"Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye''

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi. FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı;

"Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Sayın İmamoğlu; İstanbul'da belediyenin batak olduğunu biliyoruz. Enkaz devraldığınızı da biliyoruz. Çok büyük bir borç yükü altında olduğunuzu da biliyoruz. Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. Merkezi hükümet zaten bu kolaycılığı yapıyor. Zam zam zam...

''Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz''

Siz başka iddialarla geldiniz. İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz."