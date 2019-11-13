Şeyda Nur Karaoğlu aslen nereli evli mi eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına getirilen Şeyda Nur Karaoğlu bir anda hayatı ile gündem oldu. Şeyda Nur Karaoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli araştırmaları vatandaşların gündeminde. Şeyda Nur Karaoğlu'nun hayatına dair pek bilgi yok fakat Şeyda Nur Karaoğlu uzun süre yurtdışında yaşadı.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına getirilen Şeyda Nur Karaoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli araştırmaları günün konusu oldu. Önemli bir göreve getirilen Şeyda Nur Karaoğlu hakkında çok bilgi yok fakat Karaoğlu'nun uzun yıllar yurtdışında yaşadığı ve farklı görevlerde bulunduğu biliniyor.

ŞEYDA NUR KARAOĞLU KİMDİR: Şeyda Nur Karaoğlu; 2011 – 2014 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde bulundu. Ardından Harvard Üniversitesi, Jean Monnet Fransız Lisesi ve Colombia Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Şeyda Nur Karaoğlu Pazarlama Uzmanı olarak biliniyor. George Washington Üniversitesi’nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme almıştır.

DİĞER ATAMALAR: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Av. Ünsal Toker (Türkiye Barolar Birliği), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Hayrettin Kurt (Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) getirildi.