Emin Çölaşan'ın mektup iddiası olay oldu 'sözüm söz' dedi

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan yine çok konuşulacak bir yazı daha geldi. Çölaşan, skandal mektupla ilgili ABD Başkanı Trump'a özür diletmesi halinde, ABD dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havaalanında karşılama sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehditlerle dolu mektubu gündemdeki yerini koruyor.

Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Trump'a iade edeceğini söylediği mektupla ilgili şaşırtan bir yazı muhalif yazar Emin Çölaşan'dan geldi. Yazar, "İki dev karşı karşıya" başlıklı yazısında mektubun çöpe atılmadığını arşive girerek sonsuza kadar orada kalacağını yazdı.

Dalga geçti

"Tahmin ediyorum ki Recep Bey bu görüşmede intikamını alacaktır" diye yazan Çölaşan, Erdoğan'ı dalgaya alan şu ifadelere yer verdi:

"Bir yanda dünyanın sahibi olarak kendisini gören manyak Trump… Öte yanda ise vurdu mu ses getiren, gerektiğinde dünyayı titreten bizim Recep Bey…

Şimdi kesinlikle inanıyorum, Beyaz Saray'daki bu buluşmada Recep Bey bu mektup konusunu kesinlikle gündeme getirecek, “Önce şu hakaretlerin için bütün dünyanın önünde benden ve Türkiye'den özür dile bakalım” diyecektir!..

Ve göreceksiniz, Trump resmen özür dileyecektir! Dünya liderimiz Recep Bey, ona tükürdüğünü mutlaka yalatacaktır. İşte, bunu başardığı takdirde ABD gezisi dönüşünde havaalanında onu karşılayıp kucaklayanlar arasında ben de yerimi alacağım.

Sözüm söz! Söz vermesi benden, beklemesi sizden!"