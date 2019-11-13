Meclis Başkanı Mustafa Şentop CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek

TBBM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini bugün saat 17.30'da yapılması bekleniyor.
23 Nisan için bilgi alışverişi
Görüşmede Mustafa Şentop'un Meclis'in kuruluşunun 100. yıldönümü olan 23 Nisan 2020 tarihinde yapılacak kutlamalara ilişkin bilgi alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
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