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Rus uzmandan ABD'ye uyarı: Suriye'den kendi rızasıyla ayrılmazsa...

RUSYA Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Müdür Yardımcısı Konstantin Sivkov, Suriye'den kendi rızasıyla ayrılmazsa 'ABD'yi utanç verici bir yenilgi beklediğini' öne sürdü.

Rusya'da yayınlanan VPK dergisinde makale kaleme alan Konstantin Sivkov, şu açıklamlara imza attı: ABD'nin Suriye'den çekilmesi kaçınılmaz. Bu çekilme ya gönüllü olarak en az itibar, maddi ve insan kaybıyla ya da düzensiz oluşumların baskısı ile zorla gerçekleşecek. Zorla olması durumunda bu çekilme hem güç hem teçhizat hem de kaynak bakımından önemli kayıpların verildiği, utanç verici bir yenilgi olarak görülecek.

"ABD mevzileri zayıf"

Sivkov, Suriye’deki ABD mevzilerinin hava savunma sistemleri ile korunmadığını, bu nedenle militanların İHA’larına karşı zayıf bir durumda olduğunu kaydetti. Sivkov’a göre, bu mevzilere saldırı için roket destekli mermiler kullanılabilir, askeri birlik ve konvoyların hareket güzergahlarına da mayın döşenebilir.

"Kontrol etmesi çok zor"

Sivkov, sözlerini şöyle sürdürdü: ABD’liler için bu tehditle mücadelenin tek yolu saldırı sırasında İHA ve roket destekli mermilerin imha edilmesi. Ancak gerçek zamanlı olarak güçlerinin bulunduğu üssün 40-50 kilometrelik sahasını kontrol etmesi çok zor.

Suriye’deki ABD üslerinin henüz zarar görmedi, çünkü henüz kimse bu üslerin vurulması görevini vermedi.

Ancak bu tür bir karar alınması halinde ABD’nin kayıpları hızla artacaktır.

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