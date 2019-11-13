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O pankartı gören sürücüler kornaya basmadı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'in Konak ilçesindeki mahalleli, trafik yoğunluğunun fazla olduğu sokakta arabaların oluşturduğu korna sesi ve gürültü kirliliğine dikkat çekmek için "İnsan ol kornaya basma" sloganını astı.

Konak ilçesine bağlı Göztepe'de, İnönü ve Mithatpaşa Caddesi kentin en yoğun ana arterlerinden biri. Bu caddeleri birbirine bağlayan tek sokak olan 96'ncı sokakta da hemen hemen her gün yoğun bir trafik oluşuyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise arabaların oluşturduğu gürültü ve korna seslerinden bıkarken gürültü kirliliğinden rahatsız olan vatandaşlar da çareyi pankart asmakta buldu. Mahalleli caddeye astığı pankartta, "İnsan ol kornaya basma" diye yazdı. Farkındalık oluşturmak için asılan pankart, gürültünün önüne geçti.

Gürültü bıçak gibi kesildi
Sokak sakinleriyle beraber böyle bir pankart asmaya karar verdiklerini ve çok etkili olmayacağını düşündüklerini belirten mahalle sakini Artun Emirbayer (37), "Bu sokak; İnönü Caddesi'ni Mithatpaşa Caddesi'ne bağlayan tek yön. Burada akşamları ve sabahları fazla trafik oluyor. Sahile çıkışlardan trafik sıkışıklığından dolayı sokakta komple konvoy oluyordu. Şoförler devamlı korna basıyordu. Mahallemizde yaşlılar, çocuklar, bebekler olduğu için herkeste bir rahatsızlık var. Her gün bu sokakta kavga oluyordu. Sokak sakinleriyle beraber böyle bir pankart asmaya karar verdik. Belediyeden izin aldık. Bu farkındalığı oluşturmak istedik. Biz bunu yaparken etkili olacağını düşünmemiştik. Mahallemizde korna sesi neredeyse hiç yok; ama inadına basan şoförler oluyor. Onları da artık Allah'a havale ediyoruz. Sessizlikten, huzurdan mutluyuz şu an için" diye konuştu.

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