Google milyonlarca kişinin sağlık verilerini topluyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, Google ülkede milyonlarca kullanıcının sağlık verilerini topluyor.

Google milyonlarca ABD vatandaşının sağlık verilerini topluyor. İddia ABD basınından geldi.



Geçtiğimiz günlerde giyilebilir cihaz üreticisi Fitbit'i satın alarak bu sektöre adım atan Google ABD’nin ikinci büyük sağlık platformu Ascension ile ortaklık yaptı.

Google yeni yapay zeka algoritmasını tasarlıyor

Söz konusu iddiaya göre, Google gelecek dönem planlarında kullanmak amacıyla ABD’li hastaların verilerini topluyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Google’ın hedefi uzaktan tıbbi destek konseptini geliştirmek. 'Project Nightingale' isimli program kapsamında 150 Google mühendisinin on milyonlarca hastaya ait verilere erişim sağladığı belirtiliyor. Bu veriler ile Google yeni yapay zeka algoritmasını tasarlıyor.

Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın aldı



Google, geçtiğimiz günlerde giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolar bedelle satın almak için anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Devir işlemlerinin ardından Fitbit, Google çatısı altında ve kendi adıyla müstakil bir şirket olarak faaliyetini sürdürecek.



Kalp atış hızı, gün içinde atılan adım, uyku kalitesi gibi kişisel sağlık ve etkinlik bilgilerini dijital olarak izlemeyi sağlayan giyilebilir cihazlar üreten şirket, bugüne kadar 100 milyondan fazla cihaz sattı. Şirketin halen dünya genelinde 28 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.



Google, daha önce "Wear OS" adı verdiği işletim sistemi ve uygulamalarla, giyilebilir cihazlar alanına adım atmıştı.