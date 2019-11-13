Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor?

31 Ekim'de başlayan Akrep burcundaki Merkür gerilemesi (retro) ne zaman bitiyor diye merak edenlere yanıt 20 Kasım çarşamba. 2019 yılının son Merkür gerilemesi 20 Kasım'da bitiyor peki devam eden Merkür retrosunun etkilerini biliyor musunuz?

Merkür gerilemesi 31 Ekim perşembe günü Akrep burcunda başlamıştı. Astroloji meraklılarının her zaman temkinli yaklaştıkları Merkür gerilemesi diğer adıyla Merkür retrosu ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Merkür gerilemesi için geri sayım başladı. Akrep burcundaki Merkür gerilemesi 20 Kasım perşembe günü sona erecek. Merkür retrosu yine başladığı gibi Akrep burcunda sonlanacak. Normalde iletişim ve teknolojik bozulmalar, sinir, kaygı, gecikmeler ve kayıp-bozuk eşyalarla ilişkilendirilen Merkür gerilemesi bu kez etkileriyle tüm burçları şaşırttı. 31 Ekim'de başlayan Merkür retrosu hiç olmadığı kadar dostane bir durum yarattı. Çünkü yılın son Merkür son gerilemesinde 'barış gezegeni' olarak anılan Venüs'ün hemen yayında gerçekleşiyor. Venüs'ün etkisi altındaki Merkür gerilemesi geçmişteki retrolar kadar zorlu olmadı. Merkür retrosunun sona ereceği 20 Kasım'a kadar bu yumuşak durum hakimiyetini sürdürecek. 20 Kasım'da bitecek olan Merkür gerilemesinde aksaklıkları aşmak nispeten daha kolay olacak, işbirliği ve uyum duygusu baskın olacak.

Venüs etkisindeki Merkür gerilemesi sevdiklerinizle temas etmenizi kolaylaştırıyor. Birine onu sevdiğinizi söylemek istiyorsanız harekete geçmek için iyi bir zaman olabilir. Merkür gerilemesi süresince hayatınızda iltifatlar, mektuplar, davetiyeler, hediyeler etkili olacak. Aşk için yapacağınız harcamalar bütçenizi zorlayabilir. Hesabınızı iyi yapın!

Merkür gerilemesi sosyal çevre ve kişilerarası becerileri de etkileyecek. Bu dönemde eski dostluklarınız yenilenebilir yada yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ancak yine de Merkür'ün iletişimde güçlükler yaratabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Olası anlaşmazlıklarda barışçıl çözümler aramanız gerektiğini ve müzakere etmeniz gerektiğini hatırlayın.

Merkür gerilemesi Akrep burcunda gerçekleşecek. Akrep burcu, arkadaşlık, iyi niyet, arıtma, onur ve güç poziyonlarını güçlendirir. Ancak bu etki kadınlar için biraz şımarma olarak kendini gösterebilir. Kadınlar üzerindeki Merkür gerilemesi etkisi nedeniyle ilişkileriniz zorlanabilir hatta bozulabilir.

Gerileme aile, iş ve sağlık alanında sıkıntılar yaratabilir. Bu dönemle ailenizle olan ilişkinize ve sağlığınıza özen gösterin. Bu dönem aynı zamanda aile ve ilişki sorunları hakkında konuşmak için de iyi bir zaman olabilir. Çünkü normalden daha duyarlı ve özenli hissedeceksiniz. Diğerleri de duygularını paylaşmak için size de iyi gelecek.

Merkür gerilemesinin genel etkilerinden sonra gelelim hangi burç Merkür retrosundan nasıl etkilenecek sorusunun yanıtlarına. İşte Merkür gerilemesinin burçlara etkilerinin detayları;

Koç: Merkür gerilemesi düşünceleriniz, iletişiminiz, seyahatleriniz ve elektronik cihazlarınızla ciddi şekilde oynayabilir. Ancak bu Merkür'ün geri dönüşü arkadaş canlısı ve sosyal alanda olumlu bir döngü yaratacak sevgili Koçlar. İşbirliği ve uyum duygusu, Koçların iletişim hatalarından kolayca kurtulmalarını sağlayacak.

Boğa: Merkür gerilemesi, yaşam temponuzu arttıracak. Bu sizde endişe ve kafa karışıklığı yaratabilir sevgili Boğalar. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için iletişime geçtiğiniz kişileri iyice dinleyin ve kendinizi açıkca ifade ettiğinizden emin olun. Olaylara başkalarının gözünden bakarak, tartışmaktan kaçının.

İkizler: Venüs etkisindeki Merkür gerilemesi sizin aşk hayatınızda hareketlilik yaratabilir. İyi ilişkilerde sorun yok ancak sağlıksız yürüyen ilişkiler bu gerilemede gerilim yaratabilir.

Yengeç: Merkür gerilemesi size iyi haberler ve hoş sohbetler getirecek. Gerilemes dönemi akılcı düşünce ve inandırıcı iletişim tarzını kullanarak çevrenizdekileri ikna etmek ve fikirlerinizi anlatmak için ideal bir zaman yaratacak. Çevrenizdekiler sizi dinlemeye istekli olacaklar.

Aslan: Zihinsel aktivite, iletişim, kısa yolculuklar ve görevlerle yaşam temponuz artacak. Telaşlı tempo, sinirlerini gerebilir ve düşünmeyi hızlandırır. Kendinizi net bir şekilde açıklamak için ekstra zaman ayırın ve önemli kararlar almak için acele etmeyin.

Başak: Gerileme dönemi yaratıcı düşünmeyi ve kendini ifade etme alanlarını netleştirecek. İyi haberler ve hoş sohbetler bekleyin. Bu yoğun ama üretken zaman sosyalleşme, yazma, konuşma, iyilik isteme, başvuru gönderme, çalışma, sınavlar, alış ve satış için iyi birer fırsat olabilir.

Terazi: Gerileme düşüncelerinizde, iletişim, seyahat ve elektronik ile tahribata neden olabilir. İşbirliği ve uyum duygusu, herhangi bir iletişimin yanlış çözülmesini kolaylaştırır.

Akrep: Gerileme sizin burcunuzda gerçekleşiyor sevgili Akrepler. Bu dönemde hızlı düşünme ve reflekslerle zihinsel uyanıklık gelecek. İletişimdeki, toplantılardaki ve kısa yolculuklardaki artışlar, bu dönemi muhtemelen yılın en yoğun zamanı yapıyor. Çocuklar, kardeşler, kuzenler ve komşularla daha fazla temas halinde olmanız gerekebilir. Önemli haberler alabilir veya stresli bir karar vermeniz gerekebilir.

Yay: Gerileme duygularınla ​​temasa geçme ve sezgisel olarak doğru zamanda doğru şeyi söyleme isteği yaratacak. Sosyalleşmek, arkadaş edinmek ve buluşmak için mükemmel bir zaman. Artan çekicilik ve sosyal beceriler yükselişte. Bu dönemde bir iyilik veya borç istemek için iyi bir fırsat yaratabilir.

Oğlak: Gerileme sizin yaratıcı yönünüzü ve kendi içinize dönüp kendinizi doğru ifade edebileceğiniz bir dönem yaratacak. Özellikle sosyal çevrenizden iyi haberler alabilirsiniz. Yapmak istediğiniz işler, sınavlar vb. girişimler içinde zaman iyi.

Kova: Gerileme süresince enerjinizde düşüş yaşanabilir. Gerileme Venüs etkisiyle sosyalleşme alanında sizi destekleyecek. Her ne kadar enerjiniz düşük olsa da iletişim ve sosyal çevre fırsatlarına açık olun.

Balık: Merkür gerilemesi size iyi haberler ve hoş sohbetler getirecek. Pazarlık etmek ve çevrenizi ikna etmek için doğru zamandasınız. Fikirlerinizi geliştirecek adımları atın. İlk izlenime ise mutlaka önem verin.

2020 Merkür gerilemesi tarihleri

2019'un son Merkür gerilemesinin bitişi için geri sayım başlasa da 2020 yılındaki Merkür gerilemeleri için takvim çoktan oluştu. İşte 2020'de bizi bekleyen Merkür retrolarının tarihleri...

2020'nin ilk Merkür Gerilemesi diğer adıyla Merkür Retrosu 18 Şubat Salı günü Balık burcunda başlayacak. Yılın ilk Merkür gerilemesi 9 Mart pazartesi günü sona erecek.

2020'nin ikinci Merkür retrosu yine bir su grubu burcu olan Yengeç burcunda gerçekleşecek. 17 Haziran çarşamba günü başlayacak olan Merkür gerilemesi, 12 Temmuz pazar günü bitecek.

2020'nin son Merkür gerilemesinin başlayacağı tarih 13 Ekim salı günü başlayıp, 3 Kasım salı günü bitecek. Yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda gerçekleşecek.