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Ayla Çelik kimdir kaç yaşında Ayla Çelik sevgilisi aslen nereli?

Bağdat şarkısında Beyaz ile düet yapan en çok dinlenen şarkılardan birine imza atan Ayla Çelik kimdir, kaç yaşında ve Ayla Çelik'in sevgilisi Barbaros Utku kimdir ve ne iş yapar soruları merak edildi. 45 yaşındaki Ayla Çelik, hakkında merak edilenler haberimizde.

Aşk şarkıları ve buğulu sesi ile en çok konuşulan şarkıcılardan biri olan Ayla Çelik hakkında araştırmalar başladı. Bağdat şarkısı ile milyonlarca kez dinlenen Ayla Çelik'in sevgilisi Barbaros Uyku kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor cevapları haberimizde. 

Demet Akalın, Ebru Yaşar, Gökhan Tepe gibi pek çok isme şarkı veren Ayla Çelik, 29 Ekim 1973 tarihinde Ardahan'da dünyaya geldi.. Öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olarak bitirdi, daha sonra müzik hayatına başladı. Müzikle olan profesyonel serüvenine Melih Kibar ile başladı. Çok sayıda reklam müziğini seslendirdi.

30 Temmuz 2007 tarihinde Belma Şahin ile birlikte kaydettikleri ortak albüm İstanbul Türküleri yayımlandı. 3 Aralık 2008'de "Bir Dönebilsem" adlı single çalışması piyasaya sürüldü.30 Eylül 2010 tarihinde ilk stüdyo albümü olan Lavanta'yı yayımladı.

2012 yılında Altın Kelebek Ödülleri ve Türkiye Müzik Ödülleri'nde bestesini Gökhan Tepe'nin yaptığı sözlerini kendisinin yazdığı Demet Akalın'ın Giderli 16 albümünde yer alan "Türkan" şarkısı ile yılın şarkısı ödülünü aldı. 2013 yılında Aysel Gürel'e saygı albümü olan Aysel'in'de yer alan "Olacak Olacak" şarkısını seslendirdi.

15 Ocak 2016 tarihinde Ben adlı ikinci stüdyo albümünü yayımladı. İkinci klip olarak Beyazıt Öztürk ile birlikte seslendirdiği "Bağdat" şarkısı yayımlandı.

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