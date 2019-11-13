Nihat Özdemir: Türk halkını sevindirmek istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra'yı yenip grup lideri olarak finallere gitmeyi hedeflediklerini belirtirken Türk halkını sevindirmek istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın yarın İstanbul'da oynayacağı İzlanda müsabakasıyla ilgili TFF'nin hazırladığı maç kitabında görüşleri yer alan Özdemir, EURO 2020 Finalleri'ne giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nın 5 yıl aradan sonra A Milli Futbol Takımı müsabakasına ev sahipliği yapacağını aktaran Nihat Özdemir, "Hedefimiz, önce İzlanda'yı yenip başarılı geçen eleme sürecini finallerle taçlandırmak, ardından da Andorra deplasmanında kazanıp ilk kez grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak. EURO 2020 Finalleri'ne giderek; ülkemize moral vermek ve milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek Türk halkını sevindirmek istediklerini vurgulayan Özdemir, "Bu mutluluğu yaşamayı Türk halkı çoktan hak etti, onlara bu gururu yaşatmayı çok arzuluyoruz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz. Emeklerimizin karşılığını alacağımızdan eminiz. Bu başarı aynı zamanda hem hocamıza inanmanın hem de gençlere güvenmenin bir karşılığı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve ekibi ile oyuncularına her zaman inandıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Hiç pes etmedik ve başarmanın eşiğindeyiz. Pırıl pırıl, başarıya odaklı, yürekten oynayan bir milli takıma sahibiz. Son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'dan 4 puan alan, FIFA klasmanında hızla yükselişe geçen A Milli Takımı'mızın, finallere lider gitme motivasyonuyla başarılarını EURO 2020'de de sürdüreceği inancındayız. Bu ülkeye, layık olduğu tüm başarıları yaşatmak için yolumuza azimle devam edeceğiz. Tarih yapraklarına bir zafer gecesi daha yazıp Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni coşkuyla dolduracak taraftarlarımızla, ülkece finalleri garantileme mutluluğunu yaşamayı diliyorum."