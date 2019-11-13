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Belhanda Ocak'ta gidiyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Belhanda, ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ın yolunu tutacak.

Galatasaray'ın İstanbul'da Real Madrid ile oynadığı maçta oyundan alınırken taraftara küfreden Belhanda için, Suudi Arabistan Kulübü Al Nasr yeniden devreye girdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yaklaşık 10 milyon euro gibi bir bedelle elden çıkarılması bekleniyor.

Tanıdık isimler var
Al Nasr’da eski Galatasaraylı Maicon ve F.Bahçeli Giuliano da forma giyiyor. Arap basınından gelen haberlere göre Giuliano’nun ülkesi Brezilya’ya dönme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple Belhanda ağırlık verildi.

Fas Milli Takımı’na da çağrılmadı
Öte yandan yıldız oyuncu, Fas Milli Takımı’na da çağrılmadı. Oyuncu 19 Kasım’da Gine ile oynanacak hazırlık maçı aday kadrosunda yok

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