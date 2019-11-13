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Washington Post'un milyar dolarlık iddiası! Trump Erdoğan'a ne teklif edecek?

Washington Post (WP) gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması ve S-400 alımı nedeniyle uygulanacak yaptırım sorununu çözmek için bir 'arka yol' önerdiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik ziyaret için Washington'a giderken Washington Post (WP) gazetesi, Trump'ın Erdoğan için 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması ile yaptırım sorununu çözmeyi öngören yeni teklifler hazırladığını yazdı.

WP'ye konuşan kaynaklar, Trump'ın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri düzeltmek için hazırladığı tekliflerin geçen hafta Erdoğan'a gönderdiği mektupta yer aldığını söyledi.

'Temsilciler Meclisi üyeleri çok öfkelenecek'

WP, Trump'ın tekliflerinin geçen ay Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekleyen ABD Temsilciler Meclisi üyelerini muhtemelen çok öfkelendireceğini yazdı.

Erdoğan, Başkan Trump'ın daveti üzerine dün Washington'a gitti. Erdoğan-Trump görüşmesinin bu akşam saat 20:00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

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