Ahmet Altan tutuklandı kızı Sanem Altan bunları yazdı : Türkiye düşünsün

SİLİVRİ Cezaevinden tahliye edildikten sonra ilk iş olarak Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'e methiye yazan Ahmet Altan bugün yeniden tutuklandı. Kızı Sanem Altan twitter hesabından 'dimdik geri gelecek' diye yazdı.

Ahmet Altan hakkında savcıların yaptığı itiraz sonucu dün gece yeniden gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen Ahmet Altan için mahkeme, tutuklama kararı verdi.

Süreci izleyen kızı Sanem Altan, gözaltı ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin attığı mesajlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sanem Altan şunları yazdı:



-Biraz önce #ahmetaltan adliyeye geldi.. Bizi mahkeme salonuna içeri almıyorlar, talimat varmış!! Uzaktan gelişini izledim, Şahane gülümsüyordu koridordan gelirken, etrafında polisler o kollarını bana doğru açarak yaklaştı, sarıldık. işte dayanamadıkları şey o geliş..Yıkamıyorlar..

-Salona aldılar sonunda.. Mahkeme heyet başkanı ‘sizinle bakış açımız çok farklı’ diyor!! savunma yapan avukatımıza.. Bir mahkemede golması gereken hukuk anayasa maddeleri yerine bakış açısı diyor!! Ben de soruyorum kimin bakış açısı bu #ahmetaltan ı tutuklatan..

-Ne mi oldu! Dimdik çıktı dimdik geri aldılar... Ne mi olacak, yine dimdik geri gelecek.

Türkiye düşünsün



Hakkındaki tutuklama kararı sonrasında babasının evden 'Eyvallah' diyerek çıktığını belirten Sanem Altan, bir fotoğrafla birlikte şunları yazdı: