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Ahmet Altan hakkında yeni gelişme! Yeniden tutuklandı

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Darbe çağrışımı davasında savcılığın tahliye kararına itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine dün gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan'ın, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Kasım'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itirazda bulunmuştu.

İtiraz üzerine yakalama kararı çıkmıştı

İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan hakkında, "Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği" gerekçeleriyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 98 ve 100. maddeleri kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Dün akşam gözaltına alınmıştı

Karar doğrultusunda dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altan'ı Kadıköy Göztepe'deki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan, sağlık kontrolünden geçirildi. 

Daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fethullah Gülen'in yeğenine güzelleme

Ahmet Altan cezaevinden çıkar çıkmaz kaleme aldığı ilk yazısında koğuş arkadaşı olan Selman isimli bir mahkumdan söz etmişti. Bu kişinin soyadını yazısında geçirmeyen Ahmet Altan, onun için 'oğlum gibi' demişti. Sonradan Selman denilen kişinin Fethullah Gülen'in ağabeyinin oğlu Selman Gülen olduğu ortaya çıktı. Fethullah Gülen'in yeğeni kılık değiştirmiş olarak lüks bir arabada yakalanmıştı. 

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