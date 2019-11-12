Halit Kakınç: Osmanlı yıkılmak zorundaydı!

Dr. Halit Kakınç, İttihat ve Terakki'nin Osmanlı'nın son döneminde Ermeniler ile birlikte hareket ettiğini ve projelerinin yerini 1915 olaylarına bıraktığını söyledi. Kakınç, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 bayrağın da uydurma olduğunu ileri sürdü.

Dr. Halit Kakınç, Osmanlı'nın reformları yapamadığı için yıkıldığını ve yeni ülkeyi kurma ihalesinin en devrimci isim olan Mustafa Kemal'e kaldığını söyledi. Kakınç, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti sembolünün ise masal ve palavradan ibaret olduğunu söyledi.

Halit Kakınç, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ömrünü tamamladığını ve yıkılmak zorunda olduğunu söyleyen Kakınç, şunları söyledi:

Halit Kakınç: Bu 16 Türk devleti bana masal gelmiştir hep!

Fatih Altaylı: Cumhurbaşkanlığı forsundaki...

H.K: Evet... Yani palavradan ibarettir. Birisi çıkmıştır, öbürü girmiştir. Bazıları Türk bile değildir onların. Ne kadar sürdüğü belli değildir. Bayraklar ile tuğlar birbirine karıştırılmıştır.

Bütün devletleri bu şekilde devlet sayacak olursak o zaman Türk devletlerinin sayısı 50'ye 60'a 70'e çıkar ki o kadar devlet yok. Demiyor ki tek bir devlet! Anadolu'ya baktığınız netice itibariyle Osmanlı, Selçuklu'nun devamı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'de Osmanlı'nın devamı. Gayet doğal... Kurumlar değişiyor, yapı değişiyor, dünya değişiyor...

"16 uydurma bayrak..."

Netice itibariyle 16 muhayyen Türk devleti ve 16 uydurma bayrak görüyorum. Hayali, yakıştırma...

Osmanlı yıkılmak zorundaydı. Niye? Rönasans reformunu kaçırdı. Aydınlanmayı tamamen kaçırdı. Sanayi devrimini külliyen kaçırdı. Abdulaziz'in bilmem kaç tane gemisi vardı. Gemilerin kaçta kaçı çalışıyordu? Ona bir bakan var mı? Ondan sonra çıkıyor hala Osmanlıcılar "Loncalar vardı" diyor. Yani loncalar ile sanayi devrimi gibi bunları mukayese etmek mümkün değil.

Netice itibariyle Osmanlı devrini tamamlamıştı.

F.A: Osmanlıyı Mustafa Kemal mi yıktı?

H.K: Alakası yok! Osmanlı yıkılacaktı. İttifak ve Terakki, Taşnaklar ile başka bir proje için koşarken o proje yattı, 1915 dramına dönüştü iş...

F.A: Neydi o proje?

H.K: Belki Osmanlı İmparatorluğu'nu bir tür Britanya İmparatorluğu gibi olması, sembolik bir monarji olması, Ermeniler'in de ön plana çıkartılması... Okuyup yazanları vardı. Bizimkiler ne çiftçi, bizimkiler ne asker... Ama netice itibariyle olmadı. İttifak Terakki yapamadı işi, Mustafa Kemal mevcutlar içerisinde en ileri, batıyı en iyi bilen ve en devrimci adamdı. Netice itibariyle yaptı.