Kegel egzersizleri nasıl yapılır güçlü orgazm için 10 saniye yeter!

Kegel egzersizleri nedir, nasıl yapılır? Kadın ve erkekler için ayrı hareketlerin yer aldığı Kegel egzersizleri genital bölge gevşemeleri için geliştirilmiş olsa da bugün cinsel tatmini attırıcı bir yöntem olarak da kullanılıyor. Leğen kemiği diğer adıyla pelvik taban kaslarını güçlendiren Kegel hareketleri orgazm artışı da yaratıyor.

Kegel egzersizleri hem kadın hem de erkekler için sağlık ve daha aktif cinsel yaşam getiriyor. Amerikalı Jinekolog Arnold Kegel Henry’in adıyla anılan Kegel egzersizlerinin çıkış amacı aslında genital bölgelerdeki gevşeme sorununu çözmeyi amaçlıyor. Bu egzersizler bugün doğum ya da başka nedenlerle idar kaçırma problemi yaşayan kadınların idrarı tutmayı ya da bırakmayı sağlayan pelvik taban kaslarını güçlendirmesi amacıyla da kullanılıyor. Genital bölgede sıkılaşma ve pelvik kaslarda güçlenmeyi sağlayan Kegel hareketleri düzenli yapıldığında cinsel bölgelerde güçlenme ve kan akışını attırması nedeniyle tatmini yüksek cinsel yaşamı da beraberinde getiriyor. Özellikle pelvik kaslarının güçlenmesi ve genital bölgedeki sıkılaşma kadınlarda orgazmın gücünü de arttırıyor.

Kegel egzersizlerinin faydaları

Cinsel hayatı olumlu etkileyen Kegel egzersizleri, vajinal bölgedeki kontrolün ve kendinize güveninizin artmasını sağlıyor. Genital bölgedeki kan dolaşımı artıyor, bu da cinsel isteği kamçılıyor. Daha güçlü orgazmlar yaşamanızı sağlıyor. Vajinal sarkmaları önlediği gibi idrar kaçırma sorununu da çözüyor. Daha güçlü ve zevk veren orgazmlar yaşamayı sağlıyor. İlk kez cinsel ilişki yaşayacak kızların bu egzersizleri uygulaması deneyimlerini kolaylaştırıyor.

Kegel egzersizleri nasıl ve ne sıklıkta yapılmalı?

Egzersizlere başlamadan önce hangi kas gruplarınızı çalıştırmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bunu keşfetmek için vajinanızın içine işaret ve orta parmaklarınızı yerleştirin ve parmaklarınızı sıkıştırmaya çalışın. Bu sırada çalışan kaslarınız Kegel egzersizleri esnasında çalıştıracağınız kaslardır.

Kegel egzersizlerini evde, iş yerinde, yolda, kısacası her yerde uygulayabilirsiniz! Her birim egzersiz esnasında pelvis tabanı kaslarınızı 3-10 saniye süreyle kasın ve bu kadar bir süre ara verin. Bunu arka arkaya 5-10 kez uygulayın. Unutmamanız gereken egzersizlerde aşırıya kaçmamak ve idrar yaparken bu egzersizleri uygulamamak.