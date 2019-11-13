David Villa futbola veda ediyor

Japonya’da Vissel Kobe forması giyen İspanyol forvet David Villa, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe forması giyen İspanyol golcü, sezon bitiminde futbol hayatına nokta koyacağını açıkladı.

Kararını basın toplantısında açıklayan 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon 26 lig maçında 12 gol kaydetti.

Real Zaragoza ile çıkış yakalayan Villa, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New York City FC, Melbourne City ve Vissel Kobe formaları giydi. Yıldız golcü İspanya Milli Takımı ile Avrupa ve Dünya Kupası zaferleri yaşadı.