MetroPOLL'ün Erdoğan anketi! Gerçek bomba en güvenilir kurum listesinde

En güvenilir kurum listesi bomba

Metropoll anketinde en dikkat çekici veriler ise 'en güvendiğiniz kurum hangisidir' sorusuyla geldi. Daha önceleri ordu yanıtının ilk sırada bulunduğu ankette sıralama şu şekilde oluştu:

1-Türkiye Büyük Millet Meclisi (Yüzde 31.3)

2-Cumhurbaşkanlığı (Yüzde 24.4)

3-Ordu (Yüzde 16.7)

4-Güvenlik güçleri (Yüzde 5.1)

6-Eğitim kurumları yüzde 4.6

7-Yargı kurumları yüzde 2.7

8-Diyanet yüzde 2.1

9-Siyasi partiler yüzde 1.9